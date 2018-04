Trasportavano 22 cagnolini in condizioni disumane: denunciati dalla Polizia stradale

Trasportati nel bagagliaio di un'auto senza cibo nè acqua, in mezzo ai loro stessi escrementi: queste le condizioni in cui sono stati trovati 22 cuccioli di cane mentre venivano introdotti illegalmente in Italia. Lo ha scoperto la Polizia stradale il 9 aprile alle 15:30 durante un controllo di routine, controllando una Station Wagon con targa italiana che entrava in territorio nazionale dalla Slovenia attraverso il valico di Gorizia. Il conducente e il passeggero, di 39 e 57 anni sono stati denunciati per maltrattamento e introduzione illegale di animali da compagnia che, rivenduti, avrebbero fruttato oltre 10mila euro.

I due denunciati sono residenti in Lombardia, dove presumibilmente si stavano dirigendo con i cuccioli che provenivano dall'est europa e no avevano né microchip, né vaccinazione, né documenti. Si trovano ora in custodia giudiziale presso un canile pubblico, e al momento non sono adottabili. La polizia stradale di Udine comunicherà tramite la stampa eventuali richieste di adozione.