Trasporti, introdotti due nuovi treni: Trieste via Cervignano e Trieste-Portogruaro

"Le novità e le conferme nel 2019 dei sevizi sperimentali già attivati quest'anno testimoniano, nei fatti, l'impegno della Regione a favore del trasporto ferroviario e in generale sul tema del trasporto pubblico locale".

Treno Udine/Trieste - Lubiana

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Graziano Pizzimenti, il quale ha sottolineato che dal 9 dicembre entrerà in vigore l'orario invernale 2018-19 del servizio di trasporto pubblico regionale, che "prevede la conferma delle importanti sperimentazioni in atto in Friuli Venezia Giulia, tra cui il collegamento ferroviario transfrontaliero di Udine e Trieste con Lubiana e i treni veloci tra il capoluogo regionale e Venezia Mestre in corrispondenza con la prima "Freccia" del mattino verso Roma e il relativo ritorno serale".

Due nuovi treni per i pendolari

Alla conferma di queste sperimentazioni si aggiungono l'introduzione di due nuovi treni: il primo da Udine e Trieste via Cervignano, in partenza alle 7 del mattino e il secondo sulla tratta Trieste-Portogruaro, con partenza alle 5.45 e alla fermata al Trieste Airport. "Con questi convogli - ha spiegato Pizzimenti - completiamo l'offerta rivolta ai pendolari nelle ore di maggiore frequentazione e consentiamo di raggiungere l'aeroporto in corrispondenza dei primi voli del mattino".

Corse APT Trieste Airport

Al fine di valorizzare il polo intermodale di Trieste Airport è prevista (sempre dal 9 dicembre) l'introduzione di nuovi servizi automobilistici: una corsa da parte dell'Apt da Udine a Trieste via autostrada (partenza alle 9.15), che collegherà anche l'Aeroporto (alle 9.59). "Viene così data risposta alle necessità degli utenti - ha detto l'assessore - in una fascia oraria di relazione con l'aeroporto ad oggi non servita dai collegamenti con autobus e nella quale, a causa della presenza di una fascia manutentiva giornaliera di Rete ferroviaria italiana (Rfi) non c'è, per ora, la possibilità di sviluppare collegamenti ferroviari. Sempre per quanto riguarda l'Aeroporto è previsto, inoltre, l'affinamento degli orari di alcune corse e una riorganizzazione delle partenze serali in modo da poter gestire anche limitati ritardi degli ultimi voli, in arrivo, della giornata".

Servizi treno + bici

Oltre alla conferma anche per il 2019 delle intensificazioni dei servizi treno + bici (nei weekend dal 31 marzo al 26 ottobre) a favore in particolare dei cicloturisti sulle rotte Trieste-Tarvisio e Sacile-Tarvisio lungo la Ciclovia Alpe Adria, per quanto concerne Trenitalia, verranno introdotte alcune novità. La prima è il regionale Udine-Trieste via Cervignano del Friuli (da lunedì a venerdì e il sabato sostituito da autocorsa fino a Cervignano) con partenza alle 7, il quale oltre a collegare le due città nell'ora di punta mattutina consentirà anche di servire Palmanova e offrirà una migliore connessione con gli istituti scolastici di Cervignano del Friuli. Inoltre, sarà attivato anche il Trieste-Portogruaro delle 5.45, che garantirà l'arrivo all'aeroporto di in tempo utile per sfruttare i primi voli del mattino. Verrà quindi istituita la fermata a Venzone per tutti i treni regionali di Trenitalia percorrenti la linea Udine-Tarvisio, al fine di valorizzare turisticamente questo borgo medievale di notevole e riconosciuto valore storico. Sono quindi confermati i 2 regionali veloci attivati a settembre tra Trieste e Venezia (in Veneto fermano solo a Mestre), per la coincidenza con le prime Frecce del mattino per Roma, i 4 treni transfrontalieri Trieste-Lubiana, di cui 2 prolungati a Udine e i 2 regionali serali sulla linea Sacile-Maniago attivi da settembre.

200mila chilometri rispetto al 2018

"Si tratta - ha concluso Pizzimenti - per i soli servizi svolti da Trenitalia, di oltre 200mila chilometri in più rispetto a quanto effettuato nel 2018 a cui va aggiunto l'impegno della Regione per quanto riguarda i servizi gestiti dalla società Ferrovie Udine-Cividale (Fuc), a partire dal prolungamento del treno Mi.Co.Tra Udine-Villach fino a Trieste, attivato a giugno di quest'anno e che proseguirà anche nel 2019. Ci auguriamo che i nuovi servizi attivi da dicembre, i quali potenziano ulteriormente l'offerta di servizi ferroviari, trovino il gradimento dei viaggiatori".