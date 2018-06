Trasporto Marittimo: da sabato 30 giugno attivo l'aliscafo Trieste-Lussinpiccolo

Sarà nuovamente attivo da domani, sabato 30 giugno, il servizio marittimo passeggeri che collega Trieste alla costa istriana e a Lussinpiccolo fino a domenica 9 settembre, curato dalla Compagnia di navigazione Liberty Lines attraverso l'aliscafo Fiammetta M.

Con partenza dalla Nuova stazione marittima del Molo IV l'aliscafo garantirà il servizio ogni giorno, tranne i martedì, con toccate in diverse località dell'Istria Occidentale slovena e croata.

La principale novità è rappresentata dalla riattivazione del collegamento con Lussinpiccolo, resa possibile dalla collaborazione in atto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Istria e la Contea Litoraneo-montana, nell'ambito del progetto Moses, "Maritime and multimodal transport services based on ea sea-way project", approvato nell'ambito del primo bando del nuovo Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020.

Più in dettaglio, per il servizio la Regione ha impegnato per quest'anno 900mila euro, cui si è aggiunta, nell'ambito di Moses, la disponibilità di oltre 100mila euro che permetterà di toccare Lussinpiccolo due volte alla settimana (il lunedì e il venerdì). Le altre mete sono Pirano, Rovigno, Pola e Parenzo.

L'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti ha evidenziato come "l'Amministrazione regionale sia riuscita ad ottenere delle tariffe di favore, in particolare per le famiglie e i giovani, che hanno la finalità di rendere attrattivo l'utilizzo di un mezzo veloce e comodo come l'aliscafo". Tutto ciò "nell'ambito di un'offerta sempre più ampia di servizi pubblici transfrontalieri e di sviluppo della intermodalità nelle sue varie forme (bici-bus, treno-bus, bici-treno, bici-barca etc.), che sono il frutto di consolidate e ottime relazioni con le regioni confinanti e che dimostrano un'elevata attenzione ai bisogni e alle necessità di una domanda di trasporto sempre più orientata a forme di mobilità alternative all'utilizzo dell'automobile".