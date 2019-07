Trauma cranico in Val Rosandra: soccorso un giovane

Una brutta caduta in val Rosandra: in seguito a un tuffo o a una perdita di equilibrio un ragazzo ha battuto la testa. È successo oggi, domenica 21 luglio intorno alle 15:30, secondo le prime iniscrezioni la vittima sarebbe minorenne. Si è reso necessario l'intervento del 118 e del Soccorso alpino e speleologico, che lo hanno trovato cosciente ma con trauma cranico e cervicalgia. Al momento sono in corso le manovre di trasporto verso l'ambulanza, intervenuta in codice giallo. Ancora non si conosce nel dettaglio la gravità del trauma. La notizia è in aggiornamento.