Travolto a Monfalcone mentre attraversa la strada, morto sul colpo

Non c'è stato nulla da fare per un uomo di 68 anni investito da una automobile nei pressi del liceo scientifico Buonarroti a Monfalcone. L'uomo, pensionato, stava attraversando la strada e, come riportato da Telefriuli, è stato travolto da una Toyota Yaris guidata da una persona della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del capoluogo bisiaco, la Polizia Locale e i sanitari del 118, giunti in codice rosso a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Vani i tentativi di soccorso-

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.