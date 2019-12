Tre arresti per furto in un giorno: spuntano anche coltelli e droga

Nell'ambito dei controlli natalizi, il giorno 4 dicembre sono state arrestate dai Carabinieri 3 persone per furto all'interno di negozi, in due differenti negozi della città. Il primo caso riguarda due giovani sorpresi a rubare da Oviesse, che alla perquisizione sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico. È successo in viale XX Settembre: i Carabinieri di via Hermet hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne algerino e un 24enne palestinese. Quest'ultimo è stato trovato anche in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, motivo per cui è stato posto ai domiciliari, mentre quello di nazionalità algerina è risultato pregiudicato ed è stato portato in carcere.

Il secondo caso riguarda un 37enne di origini campane, pregiudicato e responsabile di furto aggravato nel negozio Mediaworld alle Torri. Sono quattro gli arresti (oltre ai 3 citati una passeur di 45 anni) e tre le denunce effettuate dai Carabinieri in tre giorni, in seguito a controlli nel periodo natalizio. Proprio per la maggior presenza di persone in città i militari hanno intensificato le attività in questi giorni.