Tre biciclette abbandonate a Roiano: rimosse dalla Polizia Locale

Tre biciclette sono state ritrovate in stato di abbandono, a ricevere la segnalazione da parte di alcuni cittadini la Polizia Locale. Le biciclette sono state rimosse da via Montorsino: erano lì da un po' di tempo nella medesima posizione da oltre sei mesi e in cattivo stato di conservazione. Con il Regolamento di Polizia Urbana il problema è stato risolto.

La Polizia Locale spiega che l'articolo 6 vieta l'abbandono di velocipedi sulla pubblica via: prevede una sanzione di 100 euro ma, ben più importante, la possibilità di togliere il mezzo dalla strada. Gli operatori, dalla presa in carico delle segnalazioni fino alla rimozione delle bici, hanno programmato costanti passaggi per accertare che esse non fossero affatto usate: trascorsi i prescritti 60 giorni di inutilizzo hanno potuto raccogliere le tre biciclette, essendo legate abusivamente ad un manufatto di proprietà del Comune di Trieste si e' proceduto, per la rimozione delle stesse, al taglio della catena antifurto.