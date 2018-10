Centra tre moto in sosta in via Venezian e fugge: bloccato sul confine

Incidente con fuga in via Venezian sabato 12 ottobre durante la Barcolana, il responsabile è stato intercettato grazie al presidio capillare della Polizia locale in occasione della manifestazione. Poco prima delle 17, un Seat Alhambra sloveno ha svoltato a sinistra da via Cadorna su via Venezian: una manovra maldestra per poi andare a colpire un Piaggio X8 in sosta regolare sulla sinistra: l'urto ha avuto un effetto domino su altri due motoveicoli parcheggiati davanti, un Suzuki V-Strom ed un Piaggio Zip; i tre veicoli colpiti sono caduti tutti a terra sulla fiancata. Il traffico, già congestionato, a maggior ragione ne ha risentito, e il responsabile si è allontanato.

A pochi passi, in via Diaz, si è trovata la pattuglia dell'Ufficio Mobile che, avvisata da alcuni testimoni, ha allertato immediatamente la Sala Operativa, comunicato il numero di targa del Seat e si è attivata immediatamente per agevolare il traffico. Mentre una pattuglia del Reparto Motorizzato era già impegnata con il rilievo, un'altra si è diretta sul confine di Fernetti ipotizzando una possibile via di fuga del conducente: scelta azzeccata e fortunata insieme, tanto che è riuscita a bloccarlo poco prima del confine riportandolo alla Caserma San Sebastiano per la contestazione dei verbali.

P.A., 25 anni di origine macedone, dovrà rispondere per non essersi fermato dopo l'incidente e non aver lasciato i propri dati assicurativi alla controparte(1). Grazie alla Polizia Locale i proprietari dei veicoli danneggiati avranno il risarcimento assicurato.

(1) Codice della Strada, art. 189 commi 1 e 4 sanzione complessiva da 381€ (296+85) e 6 punti in meno (4+2)