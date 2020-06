Tre tour in bici per scoprire la bellezza del Friuli Venezia Giulia

Pedalare e scoprire il territorio? Travelone vi offre, per i weekend di giugno, tre meravigliosi tour in bici per scoprire il Fiuli Venezia Giulia.

I tour

Antiche vie di fede

Quattro antiche vie di pellegrinaggio si snodano sul territorio del Friuli Venezia Giulia, attraversando il suo ricco patrimonio naturale, culturale e spirituale. Questo itinerario percorre una parte dell’antica via di fede “Romea Strata” per condurvi ad Aquileia, una delle più grandi ed importanti città dell’Impero Romano nel Mediterraneo. Sede patriarcale fino al 1751, Aquileia divenne centro propulsore del Cristianesimo in tutta l’Europa.

Boschi, stella e laguna

Un percorso tra fiumi di risorgiva, zone umide, torbiere, boschi planiziali e prati stabili, fino alla magia della laguna. La presenza dell’acqua caratterizza questo territorio e ha dato origine a paesaggi rurali di grande bellezza, ricchi di ambienti naturali, varietà vegetali e faunistiche e di splendidi borghi storici.

Laguna

La laguna è un ambiente di transizione tra terra e mare, un’area di straordinaria bellezza paesaggistica che ospita una fauna e una flora uniche e di grande valore naturalistico. È caratterizzata da una vegetazione palustre e dalla singolarità degli insediamenti temporanei dei pescatori, i tipici “casoni”, costruzioni realizzate in canna e legno, che rendono la Laguna di Marano uno dei luoghi più interessanti dell’Alto Adriatico.



Speciale famiglie

Se siete una famiglia numerosa, un gruppo di amici o colleghi potrete organizzare una pedalata a tema o un’attività di team building personalizzando il tour anche in date diverse da quelle proposte con min. 7 partecipanti paganti

Come partecipare

I tour sono confermati al raggiungimento di min. 4 partecipanti adulti. La prenotazione è obbligatoria e puo’ essere fatta entro 24 ore dalla data del tour prescelto. Si riserva la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la qualità dei servizi. Il tour verrà annullato o rimandato in caso di grave maltempo o nel caso di mancanza del livello adeguato di sicurezza, in questo caso le quote versate verranno interamente rimborsate o a richiesta, mantenute per un nuovo appuntamento. E' necessario rispettare l’orario di partenza e il programma stabilito e oresentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati al tour. In caso di dubbi, confrontarsi con l’organizzazione prima della giornata dell’escursione.

Covid-19

Nel rispetto delle normative anti-contagio relative al COVID-19 ogni partecipante:

deve sottoscrivere il regolamento di partecipazione e l’autocertificazione forniti all’atto della prenotazione

deve essere dotato di gel igienizzante ed almeno 2 mascherine

provvedere al pagamento dei tour online dal sito www.travelone.it (PayPal, carta di credito) o con bonifico (solo previo accordo in loco il giorno del tour)

deve evitare lo scambio di oggetti, bici, alimenti o bevande tra partecipanti non conviventi