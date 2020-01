Incidente sui binari, treni fermi tra Trieste e Monfalcone

Oggi pomeriggio sulla tratta ferroviaria Trieste-Venezia si è verificato un incidente che sta continuando a bloccare la circolazione dei treni tra il capoluogo regionale e Monfalcone. Da prime indiscrezioni, ancora da confermare, l'origine dei ritardi sarebbe riconducibile ad un presunto investimento di una persona sulla linea e che avrebbe richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Disagi sia per i passeggeri dei treni che viaggiavano in direzione Trieste che per quelli partiti dalla stazione centrale del capoluogo giuliano.