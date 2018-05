Trieste Airport: da Giugno attivo il treno Austria-Fvg

Arriva dal 2 giugno il treno che partirà da Villach (Austria) per raggiungere il polo intermodale di Trieste Airport a Ronchi dei Legionari e la stazione di Trieste. Come dichiarato dall'Ansa, il collegamento Italia-Austria, gestito dalla società Ferrovie Udine-Cividale (Fuc), si aggiunge ai 54 treni già attivi per collegare la fermata aeroportuale . In via sperimentale sarà esteso con due treni andata e ritorno attivi sabato, domenica e nei giorni festivi. Durante la settimana, invece, proseguirà la tratta giornaliera Udine - Villach.