Guasto in stazione, disagi e ritardi sull'intercity Roma-Trieste

Un lunedì 13 gennaio 2020 da incubo per gli italiani che si trovavano a viaggiare con il treno. Dall'alba disagi e ritardi nel trasporto su ferro. Il traffico è rallentato per un guasto alla linea a Roma Termini. Si segnalano ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Inoltre un secondo guasto alla linea è stato registrato nei pressi di Firenze Campo Marte. Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio.

A rimanere coinvolto anche l'intercity Roma-Trieste in partenza alle 10.22 e in arrivo nel capoluogo regionale oggi pomeriggio.