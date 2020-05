La rotta balcanica non si ferma: una trentina di rintracci a Basovizza nelle ultime 48 ore

Sono stati rintracciati dalla Polizia di frontiera, tra ieri e oggi, circa trenta migranti, tutti nella zona di Basovizza, particolarmente soggetta a questi passaggi nelle ultime settimane. Nel dettaglio, 18 persone ieri e poco più di una decina stamattina, per i quali sono in corso le operazioni di fotosegnalazione. Si tratta di cittadini pachistani e afghani, tra questi alcuni minori non accompagnati. Saranno assegnati alle preposte strutture di accoglienza per scontare la quarantena prevista. Come dichiarato dal prefetto di Trieste Valerio Valenti, a proposito dei 72 ingressi irregolari della scorsa settimana, "per oltre la metà di questi sono in corso le procedure per la riammissione in Slovenia".

