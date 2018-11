"Trieste a tutta birra", arriva il libro-guida dedicato alla bevanda luppolata

È in arrivo "Trieste a tutta birra", un libro dedicato ad una delle bevande più amate dei triestini. Le foto di Roberta Radini e i racconti raccolti da Riccardo Tosques, vi condurranno alla scoperta dei luoghi di Trieste e provincia dove la regina indiscussa della tavola e del bancone è inequivocabilmente lei: la Birra.

Le singole dettagliate schede delle birrerie e dei birrifici, nonché una interessante introduzione storica sul rapporto plurisecolare tra la birra e la città più mitteleuropea d’Italia, rendono questo libro-guida un documento indispensabile per i triestini e per i turisti amanti della bevanda luppolata. Vi aspettano oltre 200 foto, 120 pagine e 40 schede per raccontarvi, come nessuno aveva mai fatto prima, il mondo della birra a Trieste e dintorni.

Siete impazienti di averlo? Tenete duro, mancano soli 10 giorni all'uscita!