Trieste Airport: al via il nuovo volo charter Ronchi-Chios (Grecia)

Il tour operator sloveno Intelekta ha presentato oggi un nuovo collegamento internazionale per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, il charter per Chios (Grecia) con partenza settimanale, il martedì. Come dichiara il quotidiano Udine Today, il collegamento aereo sarà stagionale, dunque comincerà il 24 luglio prossimo, fino al 25 settembre. Lo stesso tour operator ha annunciato a breve un altro volo diretto in un'altra isola greca.

Chios: Il capoluogo, detto anche Chora, ospita più della metà degli abitanti dell’isola. Chora è una città vivace e rappresenta, con la sua passeggiata sul porto, piena di ristoranti, ouzerie, bar e caffetterie, il centro di svago sia per gli abitanti del luogo sia per i turisti. Il museo archeologico, il museo bizantino e l’eterna moschea con il suo pozzo di marmo Maleka Pasche sono solo alcune tra le molteplici bellezze della città che meritano di essere visitate. La città dista 3 km dall’aeroporto.