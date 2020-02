Coronavirus, al via i controlli in aeroporto a Ronchi

Anche all'aeroporto di Ronchi dei Legionari sono iniziati i controlli sui passeggeri in arrivo dall'estero in ragione dell'allarme coronavirus. L'Unità di emergenza della capitale è scattata quindi anche in Friuli Venezia Giulia. Le misure sono state attivate utilizzando i termometri laser scanner. Secondo la Tgr della Rai regionale, i primi 53 passeggeri sbarcati dall'aereo proveniente da Monaco di Baviera sono risultati tutti negativi.

Anche i passeggeri dei voli da Londra, Valencia e Malta verranno controllati. Al Trieste Airport è presente, sempre come affermato dalla Rai, un'ambulanza "con una speciale barella per accogliere in sicurezza eventuali persone a rischio". Il controllo alle frontiere terrersti invece sembra essere ancora in alto mare.