Trieste Airport, Dipiazza: «80 operai al giorno da ditte regionali, il primo treno il 19 marzo» (VIDEO)

Il prossimo 19 marzo, all'aeroporto di Trieste, tutto sarà pronto per il passaggio del primo treno sulla tratta Trieste-Venezia. Come già dichiarato dalla presidente Serracchiani, è in corso di realizzazione una struttura capace di accogliere da subito i treni ad alta velocità, grazie a una banchina da oltre 400 metri di lunghezza. Previsti anche 1500 posti auto (500 in un parcheggio multipiano e 1000 a raso), e una nuova viabilità in grado di sbloccare altri investimenti sul territorio.

Il sindaco Roberto Dipiazza, il 15 gennaio, ha effettuato un sopralluogo e con grande soddisfazione ha dichiarato: «Ho visitato insieme all’ingegner Vatta e al presidente Marano il cantiere del nuovo e moderno polo Intermodale dell’Aeroporto di Trieste I lavori stanno procedendo velocemente con squadre di 80 uomini al giorno ed il prossimo 19 marzo tutto sarà pronto».

«Un investimento di 18 milioni di euro - continua Dipiazza in un video sul suo profilo Facebook - che oltre ai collegamenti ferroviari prevede un’area al servizio anche di autobus turistici come stazione ed oltre 1500 posti auto a disposizione. Ci saranno 35 treni al giorno che collegheranno Trieste e Venezia. Questo Polo Intermodale, progettato dai tecnici dell’aeroporto Fvg e realizzato da ditte e imprese della nostra regione, rappresenta un collegamento importantissimo per la nostra città ed il resto della regione».