Bando Trieste Airport, Fedriga: "Migliore mobilità a costi contenuti"

"L'obiettivo è assicurare ai nostri cittadini la migliore mobilità a costi contenuti, attraendo a questo scopo nuovi vettori aerei per collegare Trieste e tutta la regione al resto dell'Europa e, naturalmente, a molte più destinazioni in Italia".

Lo afferma il governatore Massimiliano Fedriga, commentando l'avvio della gara europea per la cessione del 55% delle quote della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa, con un base di partenza attestata a 32,5 milioni di euro secondo la valutazione di Kpmg.

"Il bando per Trieste Airport - evidenzia Fedriga - è stato sostanzialmente modificato rispetto alle scelte della Giunta regionale precedente, puntando in primis a identificare un partner industriale per la Regione che sia realmente in grado di sviluppare il trasporto da e per il Friuli Venezia Giulia".

"Mi auguro - aggiunge il governatore - che questa gara richiami entro il prossimo 11 gennaio una forte partecipazione per garantire le necessarie opportunità di sviluppo al nostro territorio".

"Con l'assoluta volontà di erogare un servizio essenziale per la comunità - conclude Fedriga - abbiamo infatti operato una scelta coraggiosa che, nel nostro caso, pone giustamente in secondo piano la gestione del potere in ogni sua sede".