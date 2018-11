Trieste aiuta il Friuli colpito dal maltempo, quando la solidarietà non conosce il campanilismo

Trieste unita per aiutare le zone colpite dal maltempo, oltre qualsiasi campaneelismo. Sono tantissime le iniziative che nelle ultime settimane sono state organizzate per raccogliere fondi a sostegno di Sappada e della Carnia.

Alma per la Carnia

Il primo appuntamento è quello con l'AlmaPallacanestro che lancia l'hashtag #insiemeperlacarnia: in occasione della partita del 17 novembre contro Trento, l’Allianz Dome diventerà, oltre che la “casa” dello sport, anche quella della solidarietà.

L’iniziativa promossa da Alma a supporto della Carnia vedrà infatti attivare una raccolta fondi durante la giornata di sabato, con la possibilità di effettuare le donazioni in diverse zone del palazzetto: i bar, il punto merchandising e gli ingressi saranno infatti muniti di appositi contenitori che serviranno alla raccolta, per far sì che tutti i settori dell’impianto possano contribuire. L’invito, per tutti i tifosi biancorossi, è quello di accorrere numerosi al palasport: Alma Pallacanestro Trieste e la sua grande famiglia biancorossa si uniscono, a supporto del territorio regionale. “Un’iniziativa che noi come AlmaPallcanestro Trieste abbiamo voluto perchè – queste le parole dell’Amministratore Delegato Gianluca Mauro – le realtà di riferimento devono supportare il territorio.

Triestina Club e Curva Furlan per Sappada

A sostegno di Sappada c'è invece l'iniziativa del Centro Coordinamento Triestina Club e la Curva Furlan che, nella giornata del derby con il Vicenza, organizzano una raccolta fondi per il comune friulano, dopo i danni causati dall’alluvione di qualche settimana fa. "Il grande cuore della nostra tifoseria - spiegano gli ideatori-, batte sempre quando si tratta di realizzare questo tipo di iniziative e perciò chiediamo a tutti quelli che entreranno nei tre settori dello stadio Rocco domenica, di partecipare con un’offerta libera che sarà fondamentale, per la riuscita di questa raccolta".

"Ogni contributo - aggiungono- è prezioso quando si parla di dare una mano a chi in questo momento è in difficoltà e siamo sicuri che ogni tifoso risponderà presente anche in questa occasione e potremo già dire di aver vinto la partita più importante, quella della solidarietà e della vicinanza ai popoli alluvionati".

Buffet in ErbOsteria per la Carnia

Non mancano le iniziative dei ristoratori, come quella di ErbOsteria, che lunedì 26 novembre oranizza un buffet aperto a tutti per destinare l'intero ricavato in aiuto della Carnia, sostenendola dopo i devastanti disastri che ha subito. "C'è ancora tanto da fare e noi vorremmo aiutare il più possibile donando un contributo" hanno dichiarato i titolari.

Il buffet è aperto a tutti e prevede tantissimi piatti tipici della cucina carnica. Qui maggiori informazioni