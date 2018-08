Trieste allagata: più di 20 interventi dei Vigili del fuoco nella notte (FOTO)

Una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte tra il 25 e il 26 agosto, per lo più dovuti ad allagamenti stradali e rami pericolanti danneggiati dai fulmini. Mentre i lampi hanno suggestionato molti lettori, che ci hanno inviato numerose foto e che ringraziamo, piazza Unità si è trasformata in uno specchio d'acqua, gareggiando in bellezza con l'iconica piazza San Marco di Venezia.

Stamattina i Vigili del fuoco sono impegnati a risolvere danni da bora, che stamattina si è alzata piuttosto violentemente, con raffiche dai 5 ai 90 km orari.

La Gallery di Giovanni Montenero

Foto di Diego Napolitano

Foto di Lorena Gabborin:

Altura in una foto di Gigliola Vascotto

Foto di Massimo Kobau

Prima della tempesta, foto di Pamela Majer

Foto di Panky Becky Crash

Foto di Christian Laura Wolf

Gallery