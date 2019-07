Sei atleti triestini ai Campionati Italiani Master

Ci saranno anche sei triestini ai Campionati Italiani delle categorie Master che si terranno questo week end (dal 5 al 7 luglio) nel comune di Campi Bisenzio (Firenze). Sono ben quattro le donne iscritte: le velociste Grasso Alessandra (SF50) che si cimenterà nei 200 e nei 400 metri piani e Sangermano Maria Giuseppina (SF70) nei 100 e 200 metri piani. La mezzofondista Lena Ales- sandra (SF45) che scenderà in pista per affrontare gli 800 e i 1500 metri piani e la lanciatrice Rustici Stefania (SF45) nella disciplina del lancio del martello. Per ultimi, ma non meno importanti, i due master uomini: il lanciatore Alfé Alessandro (SM40) che si cimenterà in tre specialità di lanci e il saltatore Della Mea Roberto (SM60) che affronterà la gara del salto triplo.