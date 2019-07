Trieste Atletica in "serie oro", Fedriga: "Eccellenza sportiva e modello sociale"

"Complimenti a Trieste Atletica per aver conseguito lo storico e prestigioso risultato di gareggiare nella 'serie oro'", la massima categoria nazionale dell'atletica leggera, nel settore maschile: li ha espressi il governatore Massimiliano Fedriga ricevendo nella sala Predonzani del Palazzo della Regione i giovani affiliati alla società triestina presieduta da Omar Fanciullo accompagnati da tecnici e dirigenti.

"Ci teniamo ai vostri risultati sportivi - ha detto Fedriga - e a riconoscere l'eccellenza nell'attività agonistica, ma ci teniamo soprattutto al modello sociale che rappresentate. Nelle vostre discipline spicca il sacrificio, che spesso oggi si vuole evitare ma che fa parte invece del ciclo della vita e che, allenato nello sport, tempra e rafforza". Il governatore ha rivolto un ringraziamento a tutto lo staff, composto da "volontari che agiscono per passione, investendo il loro tempo e di tasca propria".

Fanciullo ha evidenziato il significato per Trieste Atletica di essere entrata nel novero delle migliori società d'Italia. "In Friuli Venezia Giulia siamo non soltanto la società più numerosa ma anche la più giovane e puntiamo quindi a essere il futuro dell'atletica", ha promesso il dirigente. Prima della foto di gruppo nel cortile del Palazzo della Regione, Fedriga si è augurato di rivedere presto gli atleti per festeggiare nuovi successi del sodalizio che, con Fanciullo, ha manifestato "l'orgoglio di portare in giro per l'Italia e per l'Europa il nome di Trieste".