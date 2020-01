La Polizia Locale informa, tutte le postazioni autovelox della settimana

Torna anche questa settimana l'appuntamento con l'informazione della Polizia Locale in merito alle postazioni autovelox presenti sulle strade da oggi lunedì 20 a domenica 27 gennaio. Le pattuglie della Polizia Locale si posizioneranno in passeggio Sant'Andrea, sulla strada statale 202 (ex GVT) e in via Brigata Casale. In caso di maltempo, fa sapere la nota, verrà posizionato in uno dei tre box fissi presenti in via Marchesetti, in viale Miramare e in via Flavia.

"L'intenzione della Polizia Locale e dell'Amministrazione comunale non è sanzionare ma far rispettare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto nelle strade che nel passato si sono dimostrate maggiormente pericolose".