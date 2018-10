Settimana di Ognissanti, tutte le postazioni autovelox

La Polizia Locale come di consueto comunica le postazioni autovelox sul territorio per "far rispettare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto nelle strade che nel passato si sono dimostrate maggiormente pericolose" come si legge nel comunicato stampa. Questa settimana le pattuglie della Polizia Locale con l'autovelox si posizioneranno lungo i seguenti assi stradali: via Flavia, in via Marchesetti e lungo viale Miramare.

Quando

Le postazioni saranno attive da oggi lunedì 29 Ottobre fino a domenica 4 Novembre.