Trieste Azzurra, premiati 90 triestini

Partecipata e festosa cerimonia di premiazione oggi, nella Sala "Victor de Sabata" del Ridotto del “Verdi”, per i novanta atleti triestini che hanno vestito nello scorso anno la maglia della nazionale italiana. Con la manifestazione “Trieste Azzurra”, alla presenza delle autorità locali e della presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia Marcella Skabar Bartoli, sono state conferite agli atleti presenti le 90 targhe celebrative, mentre il “Premio Evento Speciale” e il “Premio storia sportiva” sono stati attribuiti rispettivamente al Consiglio direttivo dalla Società Velica di Barcola e Grignano per la 50° edizione della regata “Barcolana” (il riconoscimento è stato ritirato dal presidente della SVGB Mitja Gialuz assieme a tutti i componenti del Direttivo) e alla US “Triestina Calcio 1918” per i “primi 100 anni” della società alabardata (targa ritirata dalla general manager Romina Milanese).

Le personalità presenti alla cerimonia

A presenziare alla cerimonia, promossa dall’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia in coorganizzazione con il Comune di Trieste, il Comitato Coni FVG e le diverse Federazioni sportive, e a collaborare con Marcella Skabar per la consegna dei riconoscimenti, sono intervenuti, fra gli altri, il Sovrintendente del “Verdi” Stefano Pace che ha fatto gli “onori di casa” con un saluto di apertura, il nuovo Questore Giuseppe Petronzi, il presidente regionale degli “Azzurri” Matteo Bartoli, i vertici del CONI e delle Federazioni, l'Assessore regionale Fabio Scoccimarro, l'Assessore comunale Francesca De Santis (che ha portato il saluto del Sindaco Dipiazza e dell'Assessore allo Sport Giorgio Rossi impossibilitato a intervenire), ancora per il Comune il consigliere Francesco Di Paola Panteca, e poi il Magnifico Rettore Maurizio Fermeglia, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti FVG Cristiano Degano, il presidente della Banca di Credito Cooperativo del Carso-ZKB Adriano Kovacic e altre personalità cittadine.

Il ruolo delle donne nello sport

La sempre “vulcanica” ed effervescente presidente ANAOAI Marcella Skabar, tra le varie fasi delle premiazioni ha trovato modo di sottolineare alcuni concetti basilari: “l'assolutamente alta “consistenza” degli atleti azzurri triestini, che con la significativa cifra di 90, tra l'altro ben distribuiti in tutte le diverse discipline, rappresenta un numero elevatissimo e unico a livello nazionale”; quindi, l'alto ed esemplare valore dell'essere “Azzurri” ovvero di essere conquistatori di tanta gloria e onore, “non solo per sé stessi, ma per le proprie famiglie, per la Città, per la Nazione tutta, “essendo capaci a tal fine di tanto impegno, rilevanti fatiche e molti sacrifici”; e infine, ma non secondariamente, la crescente importanza del ruolo delle donne nello sport italiano, peraltro ancora poco rappresentato negli organismi di vertice locali e nazionali, salvo alcune importanti eccezioni come la triestina Sara Gama, capitana della nazionale di calcio, componente del Consiglio della Federazione Gioco Calcio e di importanti Commissioni del settore. (vedi anche la nota della presidente Skabar, diffusa a margine della cerimonia, allegata ).

Il libretto celebrativo

Nell'occasione è stato anche presentato e diffuso il bel libretto celebrativo, di nuova impostazione, che in una quarantina di pagine riassume le imprese degli atleti triestini che hanno vestito e onorato la maglia azzurra nel corso dell’ultimo anno. Una ulteriore conferma della forte tradizione sportiva di Trieste che continua a mantenere alta e a rafforzare la sua posizione ai vertici dello sport a livello nazionale.