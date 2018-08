"Trieste in bianco e nero": la storia della città attraverso le immagini

Nasce “Trieste in bianco e nero", una nuova pagina Facebook che ha come obiettivo principale illustrare la Trieste di un tempo attraverso una serie di immagini fotografiche rigorosamente in bianco e nero.

Il promotore di questa affascinante iniziativa social è Daniele Bordon, studente triestino da sempre appassionato alla storia della sua città.

«Con questa simpatica iniziativa - dichiara Daniele - mi piacerebbe che anche i miei coetanei possano rivivere la Trieste di ieri con le sue incomparabili peculiarità che ancora oggi la contraddistinguono e la fanno vedere con occhi diversi».