Saltata l'elettricità in diverse zone della città

La linea elettrica di diverse zone della città è andata in tilt a causa di un guasto. Numerose segnalazioni sono apparse sui social e il Comune di Trieste ha diffuso la notizia attraverso il canale Telegram anche per mettere in guardia gli automobilisti in virtù delle conseguenze che il black out ha avuto sui semafori. In alcune zone il guasto è stato riparato, mentre in altre si stanno registrando ancora disagi.

La notizia è in aggiornamento.