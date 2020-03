La Bora alza la guaina di un tetto in viale D'Annunzio, i Vigili del fuoco la mettono in sicurezza

Questa mattina i Vigili del fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti in viale D'Annunzio per mettere in sicurezza la guaina catramata che si è staccata dal tetto di un edificio di proprietà dell'Ater. Sul posto la prima partenza e l'autoscala per risolvere il problema probabilmente causato dal forte vento di Bora che da questa notte ha iniziato a soffiare a Trieste. In largo Sonnino sempre questa mattina si è verificato il crollo di un albero, tra viale D'Annunzio e via Settefontane. Si segnalano numerosi interventi dei Vigili del fuoco a causa delle raffiche di Bora.

