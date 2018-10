Trieste Caffè Expo, l'evento mondiale a Trieste dal 25 al 27 ottobre

Prorogata al 14 ottobre la possibilità di partecipare al concorso “Dai Sapore al tuo Caffè”, indetto dalla Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi, in collaborazione con TriestEspresso Expo, la più importante fiera internazionale dedicata alla filiera dell’industria del caffè espresso in programma in Porto Vecchio dal 25 al 27 ottobre. Il concorso vuole cogliere una tendenza apprezzata da molti: aromatizzare il proprio caffè con una spezia dando libera fantasia a chi - esperto e non - voglia proporre un espresso speziato per dare un nuovo gusto al caffè tradizionale. La partecipazione a “Dai Sapore al tuo Caffè” è del tutto gratuita e implica l’accettazione del regolamento, mentre le premiazioni si terranno sabato 27 ottobre durante TriestEspresso Expo all’interno dello stand della Fipe.

Come iscriversi all'evento

Chi può partecipare? Tutti gli operatori di pubblici esercizi che entro il prossimo 14 ottobre 2018 compileranno in tutte le sue parti il form di iscrizione presente sul sito Fipe, allegando una foto in formato JPG di max 5Mb (non verranno ammessi altri formati) accompagnata da una breve frase che illustri il messaggio della foto inviata (per esempio: la foto di un espresso preparato aggiungendo una spezia, o servito con una tazzina particolare, magari contrassegnata da un logo, o accompagnato da un dolce/cioccolatino speziato. La foto deve essere accompagnata da una frase che spieghi il messaggio della foto stessa, tipo: “la dolce pausa di un caffè particolare”).