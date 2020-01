"Chinese Week”, Trieste festeggia il Capodanno cinese: tutti gli eventi

In occasione del Capodanno Cinese, in città arriva la prima edizione della "Trieste Chinese Week", la settimana dedicata alla cultura cinese. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione culturale Nuove Vie Della Seta con il supporto del Comune di Trieste, si terrà da domenica 19 a sabato 25 gennaio,

La mostra

Il festival si aprirà con l’inaugurazione della mostra “La Testa del Drago: i primi mattoni della Grande Muraglia in album di fotografie italiane di inizio Novecento”. "Con l’avvio della mostra allestita al museo d’Arte Orientale dal 19 gennaio al 13 aprile, abbiamo voluto documentare la vita in Cina di cento anni fa con 30 fotografie d’epoca riprodotte e scattate da un sottufficiale che servono a far comprendere parte della loro vicende storiche e leggende grazie alla mediazione culturale. Vorremmo instaurare una collaborazione permanente per far conoscere sempre meglio la Cina legata alla nostra città nell’ambito delle tradizioni marittime” ha dichiarato la Direttrice Carlini.

Musica, cerimonia del tè, cooking show e tanto altro

Il programma della Chinese week comprende varie attività culturali: esibizioni di Guzheng (arpa cinese) e della tradizionale cerimonia del tè; seminario di gastronomia cinese e cooking show; art workshop e laboratorio di cake design per bambini. I temi che affronteremo nelle nostre conferenze sono: la storia delle arti marziali; come affrontare un viaggio in Cina e le possibili borse di studio; le strategie per comprendere i caratteri cinesi e gli aspetti culturali che possono svelare. Siamo particolarmente lieti della partecipazione del professor Franco Gatti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che terrà una conferenza sulla storia e la letteratura cinese presso l’Aula Magna della Scuola per Interpreti e Traduttori.

Lo spettacolo del Capodanno cinese

La Chinese week si concluderà Sabato 25 gennaio al Teatro Miela, con lo spettacolo del Capodanno cinese realizzato dall’Associazione culturale Nuove Vie Della Seta e il Liceo Carducci-Dante, in collaborazione con la scuola di arti marziali Kokorozashi e il trio triestino Les Babettes. Ringraziamo il Comune di Trieste per averci concesso il patrocinio; il Liceo Carducci Dante; l’Enaip, che ha messo a disposizione l’Aula Magna per il seminario di gastronomia; l’Università di Trieste; l’ Università della Terza Età di Trieste; Televita; la scuola di arti marziali Kokorozashi. L'evento è stato reso possibile grazie alla comunità cinese che ha fornito il materiale e sostenuto durante le prove dello spettacolo: AZ Casa, il ristorante Cina-Cina, il negozio FamStore, il supermercato Asia, il ristorante Sushi Queen, il negozio Vestyle, il negozio San Yang, il ristorante Grande Shanghai, il negozio Yu-Mart, il negozio Tutto Casa e per ultimo, il ristorante Tokyo.

La comunità cinese a Trieste

“Siamo felici di annunciare questo evento, che festeggia l’inizio dell’anno cinese (il 25 gennaio) facendo riferimento alla comunità cinese presente a Trieste, in tutto 3000 persone, e che segna un primo ‘punto di passaggio’ per consolidare quella che è la prerogativa di Trieste, città ospitale e multietnica con la presenza di numerose comunità ben integrate – ha sottolineato l’Assessore Rossi nel corso della presentazione dell'iniziativa al civico museo d’Arte Orientale.-. La comunità cinese oltre ad essere numerosa si contraddistingue per correttezza e grande civiltà con instancabili lavoratori sempre disponibili e sorridenti, nonostante la cultura sia molto distante dalla nostra. L’intenzione è di proseguire su questa strada auspicando un prossimo lancio di un grande evento della tradizione cinese”.

