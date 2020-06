Riparte il Ryanair su Catania, tutti in fila ad aspettare che apra l'aeroporto

L'aeroporto di Trieste ha festeggiato la riapertura al traffico lo scorso 19 giugno e oggi ha aggiunto i primi voli su Catania targati Ryanari. La tanto attesa ripartenza dello scalo di Ronchi dei Legionari è stata salutata da un generale e naturale ottimismo dopo il periodo legato all'emergenza sanitaria e il desiderio di tornare a viaggiare come prima dell'esplosione della pandemia si è manifestato fin dai primi giorni. Un dato che, se calibrato in base agli interessi privati delle compagnie e della stessa proprietà dello scalo (oltre che del servizio di trasporto aereo ndr), può essere definito confortante.

I disagi

Nonostante l'entusiasmo, questa mattina a Ronchi dei Legionari numerosi viaggiatori hanno lamentato disagi proprio in relazione al volo su Catania. "Il check-in per il volo era previsto per le 10:50 e alle 10:30 eravamo ancora in fila e in attesa che l'aeroporto aprisse" così una segnalazione giunta in redazione. "Non c'era nessuna possibilità di usare i servizi igienici e nessuna sedia dove sedersi. La gente ha iniziato a lamentarsi, c'erano anche diversi anziani e bambini piccoli. Nessuno ci ha comunicato niente".