"Trieste città che legge" con il patto per la lettura

Un accordo tra amministrazione comunale, biblioteche, case editrici, librerie, autori, operatori culturali, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato e privati cittadini per promuovere la cultura del leggere a Trieste. Si tratta del “Patto di Trieste per la lettura”, firmato dal sindaco Roberto Dipiazza, alla presenza dell’assessore alla Cultura Giorgio Rossi e del Direttore del Servizio Musei e Biblioteche comunali Laura Carlini Fanfogna martedì 18 dicembre nella Sala Costantinides del Museo Sartorio di Largo Papa Giovanni XXIII.

Le madrine

La nascita del Patto è stata accompagnata dalle madrine Hélène e Sabina Stavro per Editoriale Scienza, Orietta Fatucci e Gaia Stock per “Edizioni EL” - “Emme Edizioni”- Einaudi Ragazzi e Joanna Dillner di Bohem Press in rappresentanza della numerose case editrici di qualità presenti sul territorio e dal padrino Giorgio Cescutti ideatore e proprietario di Libribelli che testimonierà le numerose iniziative che sperimentano in città nuovi modi di avvicinarsi alla lettura, nel caso di Libreibelli, basato sul dono e la condivisione.

"Trieste città che legge"

Le istituzioni saranno le prime firmatarie del Patto per la Lettura seguite, in un’ottica partecipativa e inclusiva, da tutti coloro che amano il libro e la lettura e vogliono sostenerne la diffusione. Trieste, che aveva già conseguito dal Cepell – Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – la qualifica di “Città del Libro” e di ‘Città che legge’ per il 2017-2018, è stata riconfermata per il 2018-2019. La “Città che legge” si impegna quindi a promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura che preveda una stabile collaborazione tra tutti gli attori della filiera del libro e i promotori della lettura.

Altre finalità

Tra le finalità del documento rientrano anche la promozione della lettura nelle carceri, negli ospedali, nei presidi sanitari e nelle case di riposo, per favorire la coesione sociale, il rapporto intergenerazionale e il benessere individuale e sociale; la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro nelle periferie e in luoghi inconsueti (mercati, piazze, parchi…); la lettura digitale; il dialogo interculturale; il coinvolgimento delle aziende e del privato sociale in specifici progetti e la valorizzare di processi di welfare aziendale attivi in città.

Una comunità che apprezza la lettura

Con il Patto si intende coltivare l’entusiasmo e la volontà di incontrarsi di una comunità che apprezza la lettura. In questo senso Il Patto di Trieste per la lettura si pone in continuità con l'istituzione del Sistema Bibliotecario Giuliano e l'azione del progetto Biblioteca Diffusa che hanno potenziato il servizio bibliotecario pubblico già esistente portando la presenza dei libri e l'accesso ai servizi bibliotecari in maniera capillare nei quartieri e nei comuni del territorio circostante. L’attuazione del Patto sarà garantita attraverso un Tavolo di coordinamento, che si riunirà almeno tre volte l’anno per definire gli obiettivi di lavoro, verificare i risultati ottenuti e istituire tavoli tematici e intersettoriali.

Le adesioni al Patto rimangono aperte a tutti i soggetti che condividono il principio che la conoscenza sia un bene comune, che il libro e la lettura, siano strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza e individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale. Per informazioni scrivere a pattoperlalettura@comune.trieste.it