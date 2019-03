Festa per i 300 anni di Trieste all'Hangar Teatri

Il 18 marzo 2019 Trieste compie 300 anni. Nel 1719, infatti, la proclamazione del Porto Franco rappresentò il vero inizio del suo progresso urbanistico ed economico, culturale e scientifico. Trecento anni sono decisamente pochi per una città; con il progetto TS4 trieste secolo quarto, l’associazione culturale Zeno sta perciò celebrando la ricorrenza come se si trattasse della festa di compleanno di una bambina che ha un avvenire ricco di opportunità davanti a sé.

Lunedì 18 marzo ad Hangar Teatri - la giovane realtà artistica triestina che ringraziamo per l'ospitalità - si svolgerà dunque una festa speciale, per la quale abbiamo chiesto ad alcune persone, diverse per età, esperienze, interessi, di portare un regalo, o meglio, un ricordo: un oggetto che simboleggi il loro legame con la città. Durante la serata, alternandosi sul palco di Hangar Teatri, loro stesse racconteranno dal vivo, in pochi minuti a testa, il senso della propria scelta. Racconto dopo racconto verrà così composta una piccola esposizione estemporanea che rappresenterà una parte del corpo vivo di Trieste, animato ogni giorno da chi vi vive, studia, lavora, da chi è venuto qui da lontano ma anche da chi se ne è andato e sogna un giorno di tornare.

L’esposizione sarà intervallata da un’incursione teatrale di Sara Alzetta su un altro importante anniversario, il 150° dell’apertura del Canale di Suez, da una realizzazione pittorica dal vivo di Paolo Ferluga, autore di numerose vedute utopiche/distopiche di Trieste, dalla musica di MaxMaber Orkestar e dall’umorismo ficcante di Vile&Vampi. La serata sarà accompagnata dalle illustrazioni di Jan Sedmak. Parteciperanno: Sara Alzetta, Riccardo Cepach, Novella Comuzzi, Alexandros Delithanassis, Paolo Ferluga, Laura Flores, Andrea Lausi, Rino Lombardi, Davide Ludovisi e Federica Sgorbissa, MaxMaber Orkestar, Valentina Musco, Pino Roveredo, Pierluigi Sabatti, Sandro Scandolo, Jan Sedmak, Vile&Vampi, Elisa Vladilo, Laila Wadia.