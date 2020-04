Coronavirus: ieri a Trieste il 33% delle sanzioni in regione

Sono 28 le persone sanzione su un totale di 591 cittadini controllati, una percentuale di poco inferiore al 5% contro il 3% di giovedì 23 aprile. Tre persone sono state denunciate per altri reati e sono state controllate 30 attività commerciali, nessuna delle quali è stata sanzionata.

I dati del Fvg

Per quanto riguarda l'intera regione Fvg sono state 3604 le persone controllate, di cui sanzionate 84. Nessuno è stato denunciato per falsa dichiarazione, mentre cinque per altri reati. Su 1342 attività commerciali sottoposte a verifica, tre sono state stata sanzionate per inottemperanze.

I dati di ieri