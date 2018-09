Si fa male a Santa Croce, il 118 e i pompieri lo recuperano

Si era infortunato ieri sera poco prima del tramonto sul lato a monte della strada regionale 14 di Santa Croce a Mare ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Trieste. Alle ore 19.30, la prima squadra della sede centrale del comando provinciale, in collaborazione e in supporto al personale sanitario del 118 presente sul posto, è intervenuta per soccorrere una persona che per l'appunto era rimasto bloccato sulla strada. Il personale del 118 aveva aveva già immobilizzato l’infortunato sulla barella spinale e si è potuto iniziare il trasporto, attraverso alcuni pastini fino alla strada dove erano in attesa i mezzi di soccorso. L’intervento si è concluso alle ore 21. Le dinamiche dell'infortunio ancora in fase di accertamento.