Anche Trieste nel dvd documentario di David Gilmour

C'è anche Trieste nel documentario del tour di David Gilmour del 2015. Ad averlo scoperto è stato l'occhio attento di dj Robertino che, guardando il documentario allegato all'edizione deluxe del CD/DVD di David Gilmour “Live at Pompei 2016” del “Rattle That Lock Tour 2015-2016”, ha riconosciuto Miramare, Barcola e l'Hotel Riviera. "Guardando il “Tour Documentary” dopo pochi minuti dall'inizio del video, si vede chiaramente la colonna di veicoli del tour che passa per il valico tra Croazia e Slovenia (spostamento dall'esibizione live di Pola del 12/09/2015 verso la successiva all’arena di Verona 14-09-2015 ) e poco dopo si vede il pullman del chitarrista che transita per Trieste, di preciso a si riconosce Barcola, dove in quel momento sta passando anche una gara ciclistica" ha scritto dj Robertino nel post in cui a pubblicato il video. "Successivamente - spiega -ci sono delle riprese del castello di Miramare e dello stesso Gilmour che assieme ad una parte del suo staff pranza e brinda sulla terrazza del Ristorante “Le Terrazze” del Hotel Riviera di Trieste (viene inquadrata anche l’insegna del ristorante)".