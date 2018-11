San Nicolò, la fiera del santo più amato dai triestini inizia sabato

“San Nicolò de Bari, la festa dei scolari”. Iniziava così una vecchia canzonetta dialettale che dava il la alla tradizionale fiera che si terrà lungo il viale XX Settembre da sabato 1 Dicembre per una settimana. Il classico “liston” dei triestini e dei commercianti invaderà la zona da largo don Bonifacio fino a poco oltre il teatro stabile Domenico Rossetti.

Si parte l’1 dicembre

“Alle 9.30 di sabato mattina ci sarà l’inaugurazione – ha affermato Lorenzo Giorgi, Assessore al Commercio – della 96esima edizione che rimarrà aperta con orario continuato dalle 8 alle 22.30 e vedrà la presenza di 104 stand, di cui 101 di vendita commerciale e tre dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande”.

Le letterine a San Nicolò

In largo don Bonifacio verrà posizionata la casetta di San Nicolò dove i bambini potranno recapitare le letterine tanto famose. “Verrano distribuiti piccoli gadget e caramelle e, non ultimo, ci sarà spazio per alcune animazioni: i giorni dedicati saranno l’1, il 2, il 5, il 6 e l’8 dicembre con orari dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, mentre il 3, 4 e 7 Dicembre le animazioni saranno visibili dalle 15.30 alle 18”.

Il parcheggio de Il Giulia gratuito per i residenti

La festa dedicata al santo più amato dai triestini – forse secondo solo a San Giusto – rappresenta un momento particolare nella storia e nella tradizione locale ed è in grado di modificare le abitudini, o le necessità dei suoi cittadini. “Per i residenti che vivono nella zona interessata dalla fiera – ha concluso Giorgi – abbiamo pensato ad un regalo che si traduce nel poter parcheggiare gratuitamente negli spazi del park del Centro Commerciale Il Giulia”.

Quasi tutte le tessere sono state consegnate ai residenti. Quattro sono infatti quelle ancora disponibili.