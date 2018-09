Il giovane ricoverato in rianimazione a Cattinara rimane in prognosi riservata

In merito alle condizioni del giovane che ieri mattina in salita di Contovello è stato trovato dalla madre nel letto incosciente, cianotico e in arresto cardiorespiratorio, l'Azienda Sanitaria comunica che è attualmente ricoverato in rianimazione e che la prognosi rimane riservata.

Ieri mattina il ragazzo era stato rianimato grazie a un infermiere del 118 Sores, che aveva guidato la madre nella rianimazione telefonica fino all'arrivo dei soccorsi. Tempestivamente erano intervenute tempestivamente l'automedica e l'ambulanza da Santa Croce in codice Rosso. Effettuate la manovre rianimatorie di medico e personale sanitario, l'attività cardiaca è ripresa ed ora il paziente si trova in rianimazione presso l'ospedale di Cattinara.

Aggiornamenti della notizia non appena riceveremo comunicazione dall'Azienda Sanitaria.