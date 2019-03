"Trieste in fiore", i vincitori del Concorso Fiore d'oro 2019

Stamattina, sabato 23 marzo 2019, nell'ambito della manifestazione Trieste in Fiore, giunta al 18esimo anno e aperta ancora fino a domani, lunedì 25 marzo 2019 in Viale XX Settembre a Trieste con ingresso libero, si sono volte le premiazioni del Concorso Fiore d'oro 2019, 18esima edizione, a cui potevano partecipare gratuitamente tutti i fioristi.

Otto le creazioni in gara, tra le quali quella dell'attività triestina Albano Garden, sempre presente a ogni edizione del concorso, che si potranno ammirare ancora fino a domani presso l'aiuola fiorita di Largo Bonifacio. A consegnare le targhe - alla presenza del Presidente, Alessandro Muzina, della Vicepresidente, Manuela Zaccaria, e del consigliere di AssofiorItalia, Lucio Degrassi e di Vincenzo Rovinelli di Flash - l'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi che ha sottolineato il successo della manifestazione, coorganizzata dal Comune, che anche quest'anno nonostante la bora degli ultimi giorni ha richiamato decine di migliaia di visitatori, ha portato i saluti e i complimenti del Sindaco per l'iniziativa per la quale il primo cittadino - ha riferito Giorgi - ha detto di avere delle grandi idee per l'edizione 2020 e si è infine congratulato con i concorrenti sia per la qualità delle opere in concorso che per le scelte, legate non solo all'estetica, ma anche - con riferimento al tema scelto quest'anno da Trieste in Fiore, "Piante uguale vita" - a un'attenzione ecologica e alla salvaguardia del pianeta.

E' il caso del terzo classificato, Mamanonmama di Manuela Zaccaria con una creazione dal titolo "Le piante riportano la vita laddove è passato l'uomo".

Al secondo posto Promo Flor, associazione che raggruppa oltre 40 operatori tra produttori e venditori di diverse regioni italiane che ogni anno sono a disposizione del pubblico della rassegna florivivaistica per offrire consigli e informazioni, proponendo una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare curiosità sulla cura delle piante e la salvaguardia della natura. Il titolo della composizione era "Acqua è vita"e ha ritirato il premio Alessandro Consigliere.

Prima classificata l'Allegra Fattoria di Zecchini Gianpiero (per cui conto ha ritirato il premio la signora Teresa) con "La primavera di una volta", simpatica e apprezzata realizzazione che ha saputo sapientemente sposare la propria opera con l'allestimento floreale curato da AssofiorItalia.

