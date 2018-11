La Lega prepara il "blitz" in Consiglio comunale

Le differenze e le simpatie tra i diversi partiti di maggioranza in consiglio comunale a Trieste questa sera si manifesteranno. La Lega, dopo le recenti "acquisizioni" di Francesco Bettio e di Barbara Dal Toè, si ritrova con otto consiglieri e di conseguenza necessita di maggiore spazio. Nella ricomposizione del consiglio comunale, la Lega chiede di sedersi nei primi posti a fianco della Giunta, con il conseguente spostamento della Lista Dipiazza in fondo all'aula. Niente di strano, se non fosse che, sembrerebbero esserci alcuni dissidi proprio tra la Lega e la Lista Dipiazza (che ha appena affrontato il "nodo" della Trieste Servizi, proposta dei consiglieri Cason e Panteca bocciata da maggioranza, opposizione e dipendenti comunali ndr).

Il "blitz"

Da fonti interne e vicine alla Lega sembra che, nel caso non venga individuata una soluzione "di buon senso", allora gli uomini del partito di Salvini e del capogruppo Everest Bertoli, si potrebbero sedere a fianco dei Cinque Stelle, dalla parte dell'opposizione, mettendo in scena una protesta "simbolica" e definita da alcuni addetti ai lavori con l'aggettivo "immatura".

"Scuole" e "Armamento" questa sera in consiglio

Questa sera poi spazio alle due discussioni che hanno "acceso" il consiglio comunale e le precedenti commissioni: verranno affrontati il "Regolamento delle scuole per l'infanzia" e "Armamento alla Polizia Locale". Entrambe le discussioni hanno i numeri affinché vengano approvate e, anche se dovesse manifestarsi una protesta formale della Lega, alla fine prevarrà la politica della maggioranza.