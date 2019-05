Trieste-Malta, nuovo volo per raggiungere il Mediterraneo

Dal 27 ottobre l'aeroporto di Trieste verrà collegato all'isola di Malta. Due i voli settimanali che Ryanair opererà dallo scalo regionale ogni mercoledì e domenica con partenza alle 16.10. Dopo l'aggiunta del collegamento con la Sardegna - e quello di Francoforte - l'aeroporto sito nel comune di Ronchi dei Legionari va ad arricchire ulteriormente la sua offerta.

I biglietti sono in vendita da oggi sul sito della compagnia e anche sulla nuova piattaforma web sul sito dell’aeroporto. Come recentemente annunciato, Trieste Airport ha programmato con Ryanair la progressiva apertura di nuove rotte nel prossimo triennio. Il nuovo collegamento da e per Malta è parte di questo programma e si aggiunge ai collegamenti operati dalla compagnia irlandese su Londra, Valencia, Catania e Bari.

Dal 2020 fino al 2023 l'aeroporto - come dichiarato qualche giorno fa - investirà circa 30 milioni di euro per il rafforzamento dello scalo, anche in termini internazionali. Da gennaio di quest'anno l'aeroporto giuliano è passato nelle mani di F2Y, un fondo di investimento che al momento controlla il 55 per cento delle quote societarie.