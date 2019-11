Unione degli Istriani sulla chiusura del Mc Donald's: "Indispensabile per la sicurezza"

La chiusura del Mc Donald's per una settimana e decisa dal Questore di Trieste Giuseppe Petronzi in seguito ai numerosi fatti di cronaca avvenuti nella zona di piazza Goldoni nelle ultime settimane ha prodotto "soddisfazione" da parte dei vertici dell'Unione degli Istriani. Infatti, era stato lo stesso sodalizio guidato da Massimiliano Lacota a farsi promotore e portavoce delle molte lamentele dei residenti della piazza e della scala dei Giganti, ospitando nell'ultimo periodo due diverse riunioni sfociate nella costituzione di un comitato di quartiere che aveva ricevuto la "benedizione" del vicesindaco Paolo Polidori, da sempre vicino all'UdI.

"Non possono far finta di non vedere ciò che accade"

L’Unione degli Istriani ha giudicato il provvedimento di chiusura alla stregua di "un atto indispensabile per garantire da un lato il ritorno alla sicurezza del quartiere e della sua vivibilità, di cui cittadini ed esercenti hanno il sacrosanto diritto di godere". Secondo Lacota l'abbassamento temporaneo delle serrande è "un modo per responsabilizzare in maniera chiara i gestori del locale" che "non possono far finta di non vedere ciò che da troppo tempo accade".

“Bisogna risolvere il problema alla radice” sottolinea il presidente Massimiliano Lacota “e questo provvedimento, che personalmente da tempo auspicavo, contribuirà assieme alle misure di controllo già messe in atto, nella direzione di disabituare i giovani malavitosi di continuare a fare del McDonalds il loro centro nevralgico delle illecite attività di cui si occupano”.