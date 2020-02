Cielo sereno e massime fino a 13 gradi, il meteo per domenica

Per la giornata di domenica 16 febbraio l'Osmer prevede su tutta la regione al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con qualche foschia o banco di nebbia; in giornata maggiori annuvolamenti specie sulla fascia prealpina; in serata cielo nuvoloso, foschie e atmosfera più umida. Temperature molto miti in quota con zero termico a quasi 4000 m in serata.

Lunedì 17 febbraio

Inizio di settimana all'insegna del cielo da nuvoloso a coperto con foschie anche dense; in quota tempo migliore e ancora mite. Dal pomeriggio-sera possibile qualche debole pioggia o pioviggine specie ad est e sulle Prealpi.

Martedì 18 febbraio

Martedì invece cielo da nuvoloso a coperto con qualche locale e debole pioggia. Foschie in pianura. Dal pomeriggio Borino sulla costa.