Coronavirus: un morto nel condominio dove ha sede "La Primula"

Un decesso nel condominio dove ha sede la casa di riposo "La Primula", ora evacuata dopo il contagio di quasi tutti i 40 ospiti e su cui ora sta indagando la procura di Trieste. Come dichiara la Rai nel Tgr Fvg, la persona deceduta era sulla sessantina, soffriva già di gravi patologie e si era trasferita un mese fa nello stabile in quanto dotato di ascensore, utilizzato anche dagli anziani della casa di riposo. Il corpo è stato prelevato a casa da un'agenzia di pompe funebri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questi motivi la regione sta vagliando diverse possibilità per salvaguardare gli anziani nelle strutture più piccole, trasferendoli in luoghi più sicuri. Tra le varie ipotesi ancora non scartate, l'ipotesi della "nave ospedale", sono infatti in corso trattative con l'armatore Gnv, che a Genova ha messo a disposizione un traghetto covid attraccato al molo. Un centinaio in due giorni i casi di coronavirus a Trieste, che è il punto critico dell'epidemia in FVG.