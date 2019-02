Trieste su "Nature": ricostruiti in 3D i "Capelli di Pele":

Area Science Park è protagonista, insieme all'università di Calabria, di un curioso progetto di ricerca, riguardante i "capelli di Pele" del vulcano hawaiano Kilauea. Come spiega Ansa FVG, si tratta di gocce di magma raffreddate e modellate dai venti simili a capelli, studiate dalla vulcanologia ma mai ricostruite in tre dimensioni. C'è riuscita l'Università della Calabria che, dopo uno studio morfologico di microscopia ottica ed elettronica, ha esteso l'indagine a un team di Elettra Sincrotrone Trieste che ha evidenziato nei filamenti, bolle di forme e dimensioni variabili. La ricerca è stata pubblicata su Scientific Reports di Nature, con: "First 3D imaging characterization of Pele's hair from Kilauea volcano (Hawaii)".

Il team triestino

A Trieste il team guidato da Lucia Mancini (con Sandro Donato e Gabriele Lanzafame), con la microtomografia a raggi X con luce di sincrotrone, ha effettuato la ricostruzione tridimensionale della struttura interna dei capelli.