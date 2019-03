Trieste sul NY Times: "Un porto dimenticato farà entrare la Cina in Europa"

Trieste finisce sul New York Times per il suo ruolo chiave nella Belt and Road Initiative. Ecco come viene descritta la situazione attuale da una prospettiva d'oltreoceano, nell'articolo 'A forgotten italian port could become a chinese gateway to Europe' di Jason Horowitz: "Per secoli, questa città portuale cosmopolita sulla punta settentrionale della Costa Adriatica italiana ha funzionato come un punto di riferimento geografico tra gli imperi. Poi, per quasi 70 anni, la stella geopolitica di Trieste si è affievolita e il suo vecchio miscuglio di culture dell'Europa centrale è diventato stantio, come un vecchio strudel in uno dei suoi eleganti caffè. Ora, per gentile concessione di una Cina in ascesa, Trieste sembra pronta a tornare al centro di un mondo in riallineamento".

"Una città già aperta alla Cina"

Secondo il NYT, il rapporto tra il capoluogo giuliano e la Cina è già piuttosto intenso: "Camminare per Trieste significa testimoniare come la città sia già stata aperta alla Cina. I turisti cinesi acquistano il marchio Illy della città e scattano foto con i loro telefoni Huawei dell'elegante Caffè Degli Specchi. Una nuovissima nave da crociera, costruita nei cantieri navali vicini espressamente per i passeggeri cinesi, è ormeggiata nella piazza centrale del lungomare, preparandosi a salpare sul percorso di Marco Polo verso l'Estremo Oriente. Più significativo, i lavoratori edili in attrezzature subacquee hanno gettato le fondamenta vicino al sito dove si prevede che un nuovo molo diventerà la casa della Cina nel porto industriale".

Gli Stati Uniti

Si passa poi a descrivere il ruolo degli Stati Uniti: "Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, gli americani regnarono molto a Trieste, e Washington ha cercato, finora senza successo, di fermare l'accordo dell'Italia con il signor Xi, definendo la Belt and Road Initiative una minaccia economica e potenzialmente militare". Si riporta poi il parere di Garrett Marquis, portavoce del consigliere americano per la sicurezza nazionale, John R. Bolton, che "ha attaccato bruscamente l'accordo su un post su Twitter e in diverse interviste, mentre l'account Twitter ufficiale del Consiglio di sicurezza nazionale ha pubblicato un rimprovero il 9 marzo: «L'approvazione del BRI conferisce legittimità all'approccio predatorio cinese agli investimenti e non porterà alcun beneficio al popolo italiano».

Nell'articolo, anche le dichiarazioni di Zeno d'Agostino, Giulio Camber e Roberto Dipiazza (a questo link).