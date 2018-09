Dipiazza contro la burocrazia: "Un anno e mezzo per tinteggiare gli ingressi del Comune"

Un anno e mezzo di pratiche per ritinteggiare gli ingressi del palazzo municipale di piazza Unità d'Italia. È questo il messaggio lanciato via facebook dal sindaco Roberto Dipiazza, con l'obiettivo di spiegare la macchina della burocrazia che come spesso accade nel nostro paese, rallenta la realizzazione di opere pubbliche e molto altro. Il primo cittadino ha affidato ad un post e ad un video il suo commento.

Il testo

"Questo è un piccolo ma significativo esempio della lentezza della burocrazia nel nostro Paese" scrive Dipiazza. "Ci è voluto circa un anno e mezzo di pratiche per poter far ridipingere gli ingressi del palazzo del Comune di Trieste, ormai fatiscenti e pericolanti. L’ultimo intervento lo avevo fatto fare nel mio precedente mandato circa 12 anni fa. Questo esempio se fa ben capire quanto la burocrazia possa essere lenta, serve anche a capire gli sforzi che gli uffici stanno facendo per far partire tutti i cantieri che già vedete in città e gli altri che presto partiranno anche in Porto Vecchio. In due anni non abbiamo perso un attimo sulle pratiche accelerando ogni procedura il più possibile e grazie a questo lavoro stiamo riuscendo a far partire tutto per far crescere e migliorare la nostra importante città".

Il video

"Un anno e mezzo ho dato ordine di tinteggiare gli ingressi del palazzo municipale. Un anno e mezzo di pratica, così i cittadini capiscono quanto sia complicato oggi fare le cose. Per fortuna - ha concluso Dipiazza - abbiamo già fatto l'ingresso principale e l'ingresso secondario (quello del sindaco) e adesso mancano solo tre. Il significato del messaggio è: quanto è difficile per tinteggiare oggi quattro ingressi, questa è la realtà della burocrazia in Italia".