Cielo sereno, le previsioni per mercoledì 22

Cielo sereno

Mercoledì 22 gennaio, secondo Osmer, cielo sereno, marcata inversione termica notturna nelle valli con intense gelate anche in pianura; molto mite in quota con zero termico a quasi 3000 m.

Cielo sereno e Bora moderata

Giovedì 23 gennaio cielo sereno, Bora moderata sulla costa, zero termico quasi a 3000 m e marcata inversione termica notturna nelle valli con gelate che interesseranno anche la pianura.

Cielo sereno

Venerdì 24 gennaio cielo sereno o poco nuvoloso, verso sera maggiore nuvolosità.