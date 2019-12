"Matrimonio" tra CitySport e TriestePrima, inizia oggi la partnership editoriale

Era nell'aria da tempo ma l'ufficializzazione è avvenuta solamente qualche giorno fa. Citysport, storica testata che racconta da quasi 20 anni lo sport nel capoluogo regionale, e il gruppo editoriale Citynews (di cui fa parte TriestePrima) hanno raggiunto l'accordo per l'inizio di una collaborazione editoriale per ampliare ancora di più il pubblico che segue le due testate.

Ogni settimana infatti, sul settimanale dell'amministratore unico Marco Cernaz verrà pubblicato un contenuto esclusivo proveniente dalla redazione di TriestePrima, e sul sito di TP invece si potranno leggere alcuni articoli realizzati dalla redazione di Citysport. Una partnership importante per entrambe le realtà, per riuscire a raccontare ancora meglio il mondo dello sport cittadino, con un'attenzione particolare alle storie nascoste, quelle che normalmente sembrano non "fare notizia" e che al contrario sono in grado di suscitare un preciso interesse da parte della folta comunità di lettori. Infine, il lunedì i lettori di TriestePrima troveranno sulla nostra pagina Facebook la copertina dell'ultimo numero di Citysport.

Nel numero di Citysport in edicola oggi lunedì 9 dicembre trovate la storia della vecchia pista di hockey del Dopo Lavoro Ferroviario di viale Miramare, luogo dove la Triestina si laureò campione d'Italia più volte, disputando gare di Coppa Campioni e che oggi è tempio del calcio a cinque, con centinaia di calciatori amatoriali che ogni sera si sfidano sotto il tendone di Roiano. Buona lettura a tutti.