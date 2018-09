A Trieste la prima scuola guida d'Italia su auto elettrica

È stata presentata in Piazza Borsa a Trieste la prima auto elettrica per scuola guida d’Italia. Un modello BMW i3 che il Gruppo Autostar ha fornito ad Autoscuole Bizjak e che, a partire da fine ottobre, verrà utilizzato sia per lezioni ed esami pratici con i patentandi che lo richiederanno, sia attraverso lezioni di guida dedicate a coloro che già possiedono la patente. Il team di Autoscuole Bizjak, inoltre, è stato puntualmente formato in materia dagli esperti Autostar, così da poter inserire, all’interno del percorso di formazione in aula, lezioni teoriche di eco-guida che spaziano dalle caratteristiche distintive dei mezzi elettrici alle pratiche più consigliate per il risparmio dei consumi alla guida e per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il commento di Stefano Bizjak

Il progetto, così come dichiarato da Stefano Bizjak, nasce da una volontà ben precisa: “Vogliamo avvicinare i giovani alla mobilità elettrica, spiegandone i vantaggi e accompagnandoli in un percorso teorico e pratico di conoscenza del mezzo. Il futuro è adesso, più attuale di quanto non pensiamo. Le nuove soluzioni di mobilità sostenibile devono quindi essere incoraggiate e noi, come autoscuola, abbiamo il dovere di farlo per primi, occupandoci quotidianamente della formazione di tutti i nuovi automobilisti in città.”

Presenti alla conferenza stampa di presentazione del progetto anche anche Fabio Scoccimarro, Assessore regionale all'ambiente ed energia e Lorenzo Giorgi, Assessore comunale al commercio e al volontariato. L’iniziativa, infatti, va di pari passo con le più recenti misure attuate da Regione FVG e dal Comune di Trieste - come lo stanziamento di nuovi contributi per l’acquisto di auto green ed investimenti su mezzi pubblici ecologici - e promuove una conoscenza più approfondita sul perché scegliere un’auto elettrica.

Auto elettriche e contributi regionali

Il modello in questione, come spiegato dal Product Genius BMW Autostar Giorgio Batzu, vanta circa 220km di autonomia, una distanza che permette alla scuola guida Bizjak di coprire un’intera giornata di guide, con il vantaggio di non produrre inquinamento e di facilitare chi deve prendere la patente grazie ad un motore che non si spegne mai. Ma i vantaggi di scegliere un’auto elettrica non sono solo legati alle emissioni pari a 0. All’automobilista che vuole “passare” ad una soluzione ibrida o elettrica va ricordato che l’RCA ed il bollo auto sono più economici, la prima ora di parcheggio è molto spesso gratuita, si possono richiedere contributi regionali per l’acquisto del mezzo, le prestazioni sono sempre più competitive, così come i sistemi di ricarica, ed è possibile accedere alle zone a traffico limitato. Fattori, tra gli altri, che stanno contribuendo ad una lenta ma positiva crescita delle richieste di auto “green”, così come registrato dal Gruppo Autostar, punto di riferimento in Regione per l’acquisto di modelli full electric o ibridi a marchio BMW, MINI, Mercedes-Benz e smart.

"Sabati elettrici"

Oltre al progetto di scuola guida, Autoscuole Bizjak ha annunciato l’organizzazione di altre interessanti iniziative, volte a sensibilizzare un pubblico più ampio verso la scelta di soluzioni sostenibili, non solo in tema mobilità. Nei prossimi mesi, infatti, prenderanno il via i “Sabati elettrici”, test drive gratuiti in città su modelli di auto elettriche, e verrà organizzata la prima “Giornata Ecologica”, un vero e proprio approfondimento trasversale sul mondo “green” con il supporto di aziende provenienti da tutta la Regione che da sempre pongono attenzione alla sostenibilità nello sviluppo dei loro prodotti o servizi.

